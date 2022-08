Ti mangio il cuore: trailer del film con Elodie presentato a Venezia 79

Vi presentiamo il trailer del film di Pippo Mezzapesa con protagonista Elodie, in concorso a Venezia 79 nella sezione Orizzonti: Ti mangio il cuore.

25—Ago—2022 / 9:13 AM

Il nuovo film drammatico di Pippo Mezzapesa si intitola Ti mangio il cuore: dopo la prima clip e le immagini ufficiali 01 Distribution ha rilasciato il trailer, che vi presentiamo oggi. La pellicola, con protagonisti Elodie e Francesco Patanè, sarà presentata in Concorso nella sezione Orizzonti

alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per poi uscire nelle sale della penisola dal 22 settembre.

Liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, Ti mangio il cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore. Questa la sinossi:

Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue.

A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra.

Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

