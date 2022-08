Three Thousand Years of Longing: una clip dal nuovo film di George Miller

Tilda Swinton e Idris Elba sono i protagonisti di Three Thousand Years of Longing, nuovo film fantastico di George Miller: ecco una clip ufficiale.

A sette anni da Mad Max: Fury Road arriva una nuova pellicola dal genio di George Miller: Three Thousand Years of Longing, dramma fantastico con protagonisti Tilda Swinton e Idris Elba e di cui possiamo ora vedere una clip ufficiale, dal titolo “What is Your Heart’s Desire”.

La pellicola è stata presentata allo scorso Festival di Cannes e arriverà nelle sale statunitensi il 26 agosto: non ci sono ancora piani per il nostro paese, ma è solo questione di tempo.

Sinossi:

La trama vede la dottoressa Alithea Binnie, solitaria accademica coi piedi per terra, entrare in possesso di un artefatto che si rivela il recipiente di un Djinn, un vero e proprio “Genio della lampada” che si offre di esaudirle tre desideri, prima di anelare alla libertà. Il problema è che la nostra, letteralmente, non crede ai suoi occhi, e anche se fosse, da esperta di storia e mitologia, sa quanto sarebbe potenzialmente pericoloso sfruttare i servigi dell’essere. E mentre lui racconta episodi di un passato mitico, lei matura una decisione sorprendente…

