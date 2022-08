The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, svelata la Collector’s Edition

Bandai Namco ha svelato i contenuti della Collector's Edition di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Vediamoli nel dettaglio.

Bandai Namco ha svelato ufficialmente la Collector’s Edition di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. La Animatronic Collector’s Edition includerà:

una copia del gioco in versione fisica

un busto di un animatrone alto 12 centimetri in resina dipinto a mano

un biglietto da visita Lonnit Entertainment esclusivo

una cartolina con busta

la mappa dell’hotel

bonus pre-order

The Devil in Me è il quarto ed ultimo episodio della prima stagione della serie horror interattiva The Dark Pictures Anthology. La nuova avventura targata Supermassive Games racconterà le vicende di una troupe televisiva alle prese con lo spaventoso Castello della Morte del serial killer H.H. Holmes.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

La troupe di un documentario riceve un misterioso invito a visitare la riproduzione del “Castello della morte” del serial killer H.H. Holmes. È un’occasione da non perdere per farsi finalmente conoscere dal grande pubblico. L’hotel è lo scenario perfetto per il loro nuovo documentario, ma non tutto è come sembra. Presto scopriranno che qualcuno li sta osservando, e persino manipolando, e che le visualizzazioni dei loro video non sono l’unica cosa di cui preoccuparsi!

Benvenuti nell’hotel della morte!

Le apparenze possono ingannare. A volte, persino uccidere. Esplora ogni angolo del World’s Fair Hotel scoprendo le nuove funzionalità introdotte in questo finale di stagione, tra cui l’inventario, gli enigmi con oggetti e un repertorio inedito di azioni, come la corsa, il salto e la scalata.

Il suo piano è la tua morte

Sfuggi ai diabolici marchingegni di un mostro che brama di diventare il più letale serial killer d’America e sopravvivi alle sue elaborate “stanze della morte”, progettate per assicurarti un’eterna permanenza.

Non giocare solo!

Supera terrificanti prove di lealtà. Rischierai la vita per qualcuno a cui tieni? Le due acclamate modalità multigiocatore sono tornate. Condividi la storia online con un amico o gioca in gruppo con fino a 5 giocatori offline con controller condiviso.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà disponibile a partire dal 18 novembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.