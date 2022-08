Star Wars: Andor – La prima clip della serie Disney+

Manca meno di un mese all’uscita di Star Wars: Andor su Disney+, considerando che la serie TV arriverà sulla piattaforma streaming il 21 settembre. Da poco è stata pubblicata la prima clip del telefilm, che mostra i personaggi di Diego Luna e Stellan Skarsgard impegnati in una discussione.

Questa è la clip tratta da Star Wars: Andor.

To steal from the Empire, you just walk in like you belong.

Check out this brand-new clip from #Andor, an Original series from Star Wars. The three-episode premiere begins streaming September 21 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/sIMTQdoQ0o

