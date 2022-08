Gamescom 2023: svelate le date della prossima edizione

La Gamescom 2023 si terrà dal 23 al 27 agosto 2023. Lo ha annunciato il giornalista e presentatore Geoff Keigley con un post su Twitter che svela le date della prossima edizione della fiera videoludica di Colonia. Confermata anche la presenza dell’Opening Night Live, fissata per il 22 agosto, che presenterà come di consueto aggiornamenti sui titoli in uscita, nuovi trailer e World Premiere.

Give me a minute but Gamescom 2023 dates have been announced – including Opening Night Live. pic.twitter.com/bnmJRVfirK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2022

Per il momento non sono state svelate altre informazioni al riguardo ed ovviamente i tempi sono ancora prematuri per capire quali saranno le novità della prossima edizione e come verrà strutturata. Vi ricordiamo, infatti, che la Gamescom 2022 è attualmente ancora in corso e durerà ancora qualche giorno. Oggi, dalle 14:00 alle 20:00 è previsto l’Xbox Booth @ Gamescom con sei ore di approfondimenti, interviste e gameplay incentrati sui videogiochi in arrivo su Xbox il prossimo anno. Domani, invece, sarà il turno dell’Awesome Indie Showcase, in programma a partire dalle 17:30.

Per il resto, vi ricordiamo che negli ultimi giorni è stata finalmente annunciata anche la data dei The Game Awards, lo show condotto da Geoff Keighley. Gli oscar del videogioco torneranno il prossimo 8 dicembre 2022.