Disney+, settembre 2022: da Andor a Pinocchio, tutte le novità del mese

Disney+ ha rivelato tutti suoi assi nella manica per il mese di settembre, che sarà caratterizzato dai festeggiamenti per il Disney+ Day.

Ci aspetta un settembre ricco su Disney+, anche grazie alla ricorrenza del Disney+ Day l’8 settembre, giorno che ci porterà numerose novità esclusive per questa seconda edizione della celebrazione, compreso un nuovo corto de I Simpson, dal titolo Welcome to the Club.

Avremo inoltre, dal 28 settembre, la diciassettesima stagione completa di American Dad e molti nuovi titoli National Geographic, come Super/Natural (21 settembre) e America the Beautiful (28 settembre).

Scopriamo ora gli altri highlight del mese, nell’ordine proposto da Disney stessa:

Andor: La nuova serie originale Disney+ nell’universo di Star Wars, prequel a Rogue One, arriverà in streaming dal 21 settembre con i primi tre episodi.

Hocus Pocus 2: sequel del cult fantastico, in esclusiva digitale dal 30 settembre.

The Old Man: serie originale Disney+ con Jeff Bridges, dal 28 settembre.

The Kardashians: nuova stagione del favoloso reality, dal 22 settembre.

Disney+ Day: le novità dell’8 settembre

Pinocchio

Thor: Love and Thunder

Obi-Wan Kenobi – Il ritorno di uno jedi (prima stagione completa)

Cars on the road (stagione da nove episodi)

Mike (primi quattro episodi della prima stagione)

Pistol (serie completa su Star)

Wedding Season (prima stagione completa)

Avventure estreme con Bertie Gregory (prima stagione su National Geographic)

Growing-Up (prima stagione completa)

