DC League of Super-Pets: la preview ufficiale dei primi dieci minuti

Warner Bros. ha rilasciato la preview dei primi dieci minuti in lingua originale di DC League of Super-Pets, divertente pellicola animata in arrivo anche nei cinema

Come consuetudine, tra la conclusione della corsa in sala e l’approssimarsi della release in digital download di un film, ecco arrivare la preview di una decina di minuti del film Warner Bros. più recente: in questo caso parliamo di DC League of Super-Pets, che nel nostro paese deve ancora uscire (l’appuntamento è per il primo settembre nelle sale italiane) ma negli States e in altre nazioni è già uscito da tempo.

DC League of Super-Pets è il nuovo film animato di stampo supereroico in arrivo a settembre nei cinema italiani: la particolarità è che i protagonisti sono… gli amici a quattro zampe dei supereroi DC come Superman e Batman. Nella versione originale, i protagonisti sono doppiati da diverse stelle di Hollywood: oltre a Dwayne Johnson (Krypto the Super-Dog), abbiamo Diego Luna (Chip), Kevin Hart (Ace), Kate McKinnon (Lulu), Natasha Lyonne (Merton) e Vanessa Bayer (PB). Nella versione italiana, Lillo presterà la propria voce a Krypto Superdog mentre Maccio Capatonda doppierà Asso il Bat-Segugio.

In “DC League of Super-Pets”, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Jared Stern, esperto sceneggiatore e consulente per i film “LEGO”, debutta alla regia di un film d’animazione. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Stern insieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington, è basata sui personaggi DC e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è prodotto da Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Jared Stern. I produttori esecutivi sono John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor e Courtenay Valenti. Del team creativo di Stern fanno parte anche lo scenografo Kim Taylor e i montatori David Egan e Jhoanne Reyes. Le musiche sono di Steve Jablonsky.

Leggi anche: