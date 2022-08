Athena: trailer e foto dal film di Romain Gavras in concorso a Venezia 79

Netflix porta a Venezia 79, in concorso, anche Athena, film di Romain Gavras di cui vi mostriamo trailer e foto.

La vita di tre ragazzi è travolta dal caos poche ore dopo la tragica morte del quarto fratello, il minore, in circostanze poco chiare: questo l’incipit di Athena, il nuovo film di Romain Gavras che parteciperà in concorso a Venezia 79: ecco il trailer e le foto del film, in arrivo su Netflix il 23 settembre.

Con il suo terzo lungometraggio il regista Romain Gavras presenta una coinvolgente tragedia moderna scritta con Ladj Ly ed Elias Belkeddar. Fra gli interpreti: Dali Benssalah (Abdel), Sami Slimane (Karim), Anthony Bajon (Jérôme), Ouassini Embarek (Moktar), e Alexis Manenti (Sébastien).

Sinossi:

Richiamato dal fronte dopo la morte del fratello più piccolo deceduto a causa di un presunto intervento della polizia, Abdel (Dali Benssalah) ritrova la famiglia a pezzi. L’uomo cerca di placare le tensioni crescenti, tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim (Sami Slimane) e gli affari criminali di quello maggiore Moktar (Ouassini Embarek). Mentre la situazione precipita, il quartiere periferico della cité di Athena si trasforma in una roccaforte, teatro di un’imminente tragedia familiare e collettiva…

