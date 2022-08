Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Furia degli Dei cambiano nuovamente data di uscita

Warner Bros. sta riorganizzando i calendari delle uscite in sala e due nomi eclatanti sono stati rinviati: Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Furia degli Dei.

Non c’è pace per Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Furia degli Dei, due dei prossimi film supereroici DC più prossimi e attesi: la riorganizzazione interna di Warner Bros. continua a fare vittime illustri, e i due nomi più eclatanti sono naturalmente quelli dei film con Zachary Levy e Jason Momoa, la cui uscita slitta di alcuni mesi.

Aquaman and the Lost Kingdom, già rimandato (anche e soprattutto per la questione delle traversie giudiziali della co-protagonista Amber Heard) passa dal 17 marzo addirittura fino a Natale: un tempo piuttosto lungo ma utile a far sbollire la vicenda e capire come gestire al meglio la promozione ed eventuali problematiche al montaggio.

Shazam! Furia degli Dei, precedentemente anticipato a dicembre 2022 proprio per via dei problemi di Aquaman e The Flash, prende ora il posto del film sull’atlantideo, allontanandosi un po’ dalla release del semi-spin off Black Adam, che invece uscirà regolarmente. Nessuna nuova, invece, per The Flash.

Insieme a questi cambi, arrivano nuove date per film “minori”, come Salem’s Lot off (che dal 21 aprile finisce in un limbo), House Party (9 dicembre 2022), Evil Dead Rise (21 aprile 2023), The Nun 2 (8 settembre 2023).

