TikTok nei guai: “il browser spia l’attività degli utenti”. Il social si difende: “accuse false”

TikTok nei guai. Il browser in-app finisce nel mirino dei ricercatori di sicurezza informatica: “spia gli utenti e legge tutto quello che scrivono“. La rivelazione ci arriva da Felix Krause, ricercatore informatico specializzato nel tema della privacy.

Secondo Krause, il browser di TikTok registrerebbe ogni singola riga di testo digitata dagli utenti. Questo includerebbe anche eventuali password, oltre che le informazioni delle carte di credito ed altri dati potenzialmente sensibili. “Non sappiamo perché TikTok registri così tante informazioni e con quali finalità le utilizzi”, aggiunge il ricercatore. “Da un punto di vista tecnico, non si tratta di qualcosa di diverso dall’installare un keylogger su un sito di terze parti”. Eh già, perché TikTok così facendo spierebbe gli utenti a loro insaputa soprattutto quando navigano su siti esterni.

Felix Krause ha analizzato anche i browser in-app di altri social network. Ma sarebbe proprio TikTok l’applicazione a destare più interrogativi: è una delle poche che non consente di aprire i link utilizzando un browser diverso, come Chrome o Safari. Questo significa che gli utenti non hanno nessuno strumento per aggirare le pratiche aggressive di tracking di TikTok.

Un portavoce di TikTok, rispondendo alle accuse, ha definito le dichiarazioni di Krause “incorrette e fuorvianti”. “Non è vero che TikTok registra il testo digitato dagli utenti, il nostro browser si limita a raccogliere informazioni utili per le attività di debugging e per il monitoraggio interno delle nostre performance”, ha aggiunto.