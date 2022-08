She-Hulk: Attorney at Law, il video riassunto e i video della “faida” tra Jennifer e Titania

I Marvel Studios, in vista della seconda puntata di She-Hulk: Attorney at Law, pubblicano il recap del primo episodio e due buffi video con Titania.

Arriverà su Disney+, tra poche ore, la seconda puntata di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Marvel Studios esclusiva per la piattaforma: ecco dunque arrivare non solo il recap dell’incipit del serial ma anche due video che mostrano Titania controbattere, a modo suo, la nuova popolarità di Jennifer Walters.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Leggi anche: