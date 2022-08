Ragni: dormono e sognano come gli esseri umani

Alcuni ricercatori tedeschi hanno ripreso più di 30 piccoli ragni mentre dormivano con una telecamera a infrarossi. Si è rilevato che mostravano “periodici attacchi di movimenti retinici” accoppiati con “contrazioni degli arti e arricciamento delle gambe”. Una caratteristica simile alla fase REM del sonno, ecco che quindi anche i ragni potrebbero dormire e sognare come l’uomo.

Anche alcuni uccelli e mammiferi hanno dato segnale di sperimentazione del sonno REM. Lo studio e Daniela Roessler, biologa evoluzionista, si sono concentrati sulla Evarcha arcuata. Un ragno saltatore che resta sospeso a testa in giù su un filo di seta per dormire durante la notte. Il filmato dimostra che anche i ragni hanno un ciclo del sonno. Talvolta, le gambe si contraggono e gli occhi tremano. Ecco che queste peculiarità sono state rassomigliate dagli esperti alla fase REM (la fase attiva del sonno umano in relazione ai sogni).

Non c’è alcuna certezza che sia davvero una fase REM, con inclusi sogni. Non si è certi neanche se questa fase di riposo sia un sonno o meno. È stato però notato che i ragni hanno una risposta più lenta a stimoli esterni che in altre condizioni invece li farebbero reagire rapidamente. Ulteriori ricerche saranno fatte per comprendere se tali osservazioni possono valere per altri tipi di ragni e per avere conferma della fase REM.