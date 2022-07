Fly – Vola verso i tuoi sogni: trailer e foto del film in uscita oggi nei cinema

Adler Entertainment lancia oggi nei cinema italiani Fly – Vola verso i tuoi sogni, pellicola musicale sulla street dance diretta da Svenja Jung con Svenja Jung, Ben Wichert, Jasmin Tabatabai e Nicolette Krebitz: ecco trailer e foto del film.

Questa la sinossi della pellicola:

La ventenne Bex è in prigione a causa di uno sfortunato incidente e sta cercando di affrontare un non facile programma di riabilitazione. Un’insegnante di danza riesce a far emergere la passione di Bex per il ballo e a formare un gruppo, insieme ad altri ragazzi detenuti, in grado di affrontare la vita una volta usciti dalla prigione.

Leggi anche: