Hideo Kojima avrà un podcast su Spotify: si chiama Brain Structure

Hideo Kojima debutterà su Spotify con un suo podcast dedicato alla creatività. Si chiama Brain Structure e la prima puntata andrà in onda il prossimo 8 settembre.

Il podcast è stato presentato durante l’Opening Night Live. Geoff Keighley, che conduce il programma, aveva annunciato che il maestro del gaming avrebbe fatto una sua apparizione. Molti si aspettavano l’annuncio di un nuovo videogioco, ma alla fine Kojima ci ha stupito con qualcosa di completamente diverso.

Kojima è apparso in video con alle spalle quella che sembra una sala di registrazione e mixaggio di Spotify. “Con questo podcast, voglio immergermi nel profondo della mente e fare luce sul funzionamento dei processi creativi”, ha detto il papà di Metal Gear. “Non vedo l’ora di divertirmi e avere l’opportunità di condividere un po’ di creatività con gli ascoltatori di tutto il mondo”.

L’audio del podcast sarà sia in giapponese che in inglese, ma non è chiaro se si tratti di una sorta di voice-over. Geoff Keighley dovrebbe essere ospite di almeno una puntata del podcast.

Ormai tre anni fa, nel 2019, Kojima aveva usato il palco dell’Opening Night Live per presentare per la prima volta il videogioco cult Death Stranding. Anche per questo motivo, molti si aspettavano che Kojima avrebbe nuovamente usato il palco di Colonia per annunciare il teaser di un nuovo videogioco. Purtroppo per quello bisognerà attendere ancora un po’. Nel frattempo, l’appuntamento è all’8 settembre, su Spotify, per il primo episodio di Brain Structure.