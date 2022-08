Grotte calcaree: le Waitomo Caves luminose come un cielo stellato

Vedere il cielo stellato in una grotta è davvero sorprendente. Se prima era solo un sogno, ora in Nuova Zelanda è diventato realtà. Le Waitomo Caves sono un luogo da fiaba, dove migliaia di lucciole trasformano il buio della grotta in un inaspettato cielo stellato. I nomi delle grotte principali sono Glowworm, Ruakuri Cave e Aranui Cave. Si possono esplorare a piedi e in barca. Le grotte si sono formate per un’erosione dell’oceano risalente a 30 milioni di anni fa. Sul sito si legge:

I tour delle Waitomo Glowworm Caves sono composti da due livelli. La parte superiore è asciutta e decorata con splendide e delicate formazioni di grotte e il livello inferiore costituito da passaggi di ruscelli, lucciole e la Cattedrale, la camera più alta della grotta.

A proposito delle grotte Ruakuri, si riporta:

Scendendo attraverso lo spettacolare ingresso a spirale artificiale, ammira le formazioni calcaree a forma di scialle che si piegano dolcemente e gli arazzi di cristallo mentre ascolti il tuono lontano delle cascate sotterranee. Se vuoi vedere le lucciole da vicino e di persona e conoscere la loro vita affascinante, allora questo è il tour che fa per te.

L’ultima grotta non ha acqua e quindi le lucciole non ci sono. Ha però uno spettacolo di stalattiti e stalagmiti marrone chiaro, bianco e rosa. Si tratta di lucciole come l’aracnocampa luminosa che quando è larva produce la luciferina, sostanza luminosa. Essa si attiva grazie all’ossigeno o al magnesio e la larva produce anche un enzima chiamato luciferasi. In pratica, la lucciola in stato larvale produce lunghi fili che arrivano a mezzo metro con gocce di saliva. Un modo per catturare le prede di cui cibarsi. Ecco che tali fili nel buio della grotta creano uno spettacolo senza eguali.

Per chi vuole visitarle, le grotte sono sempre aperte. Da novembre a marzo ci sono tour di un quarto d’ora tra le 8.30 e le 17.30. Consigliabile indossare cappotti caldi. Divieto per macchine fotografiche e telefoni per foto e video.