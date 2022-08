Gorilla: dallo zoo di Atlanta un nuovo verso per comunicare con l’uomo

Secondo gli esperti tali animali hanno dato vita a un nuovo verso per attirare l’attenzione dei custodi dello zoo di Atlanta. Un modo per racimolare più cibo.

Un gruppo di ricercatori ha analizzato lo zoo di Atlanta e ha fatto una scoperta. Si parla dei gorilla dello zoo che ha creato un nuovo verso per attirare l’attenzione dei custodi per ottenere più cibo. Tipico per gli umani inventare un nuovo verso o un’altra parola per dire o impartire qualcosa agli altri. Fra i pochi animali che sanno fare questo ci sono scimpanzé e oranghi. Entrambi vissuti negli zoo. A queste due specie animali si può aggiungere il gorilla.

Dopo aver sentito il verso unico dei gorilla diretto ai guardiani dello zoo di Atlanta, gli esperti hanno iniziato a studiarli. Si è attestato che non usavano quel particolare verso per comunicare fra loro o con altri animali più vicini. Così i ricercatori hanno svolto un semplice esperimento. Otto differenti gorilla sono stati collocati in tre diversi scenari. Nel primo con un guardiano vicino senza cibo. Nel secondo c’era solo cibo. Nel terzo un guardiano dello zoo vicino con del cibo.

Il suono emesso dai gorilla quando c’era un essere umano presente con cibo è stato definito snough. Tale suono è una via di mezzo fra starnuto e tosse. L’obiettivo è attirare l’attenzione per avere una ricompensa alimentare. Lo snough è la prova che i gorilla creano nuovi suoni per un loro scopo intenzionale mirato a un fine desiderato.