Facebook, algoritmo in tilt: il newsfeed invaso dai post delle celebrity

Gli algoritmi di Facebook sono andati in tilt. Spariti i post degli amici e dei gruppi, al loro posto esclusivamente i post delle ‘celebrità‘. Le virgolette sono d’obbligo, perché spesso si tratta di pagine di VIP, gruppi musicali e artisti nemmeno troppo conosciuti in Italia e mostrati in modo arbitrario. Nella maggior parte dei casi si tratta di pagine non seguite dall’utente.

Insomma, qualcosa è andato molto storto. Il problema riguarda esclusivamente il newsfeed, la schermata principale del social network. Il resto del sito funziona correttamente: è quindi possibile accedere normalmente alle pagine dei propri amici, così come ai gruppi privati. Anche Messenger continua a funzionare senza intoppi.

La babele delle pagine delle celebrity è durata per poche ore. Verso le 9:30 il social ha ripristinato il corretto funzionamento del newsfeed, senza tuttavia rilasciare una dichiarazione sulle cause del disservizio. Di tutti i problemi tecnici di Facebook avvenuti nel corso degli ultimi anni, questo sicuramente è uno dei più curiosi e bizzarri. Gli utenti del social network se ne ricorderanno per molto tempo.

Nel frattempo Facebook non se la sta passando molto bene e c’è chi già pronostica la sua estinzione. Facebook è ormai completamente snobbato dagli adolescenti, che lo considerano un social per vecchi. E non bastasse, Facebook continua pure ad uscire frequentemente dalla Top 10 delle applicazioni più scaricate.