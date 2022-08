Facebook sta progressivamente uscendo dalla Top 10 delle app più scaricate

Nel 2022 Facebook è uscito dalla Top 10 delle app più scaricate del mondo oltre 90 volte. Nel 2021 era successo solamente sette volte e mai per più di due giorni.

19—Ago—2022 / 10:54 AM

Facebook sta rapidamente perdendo ogni mordente, prova ne è che il social network sta progressivamente uscendo dalla Top 10 delle applicazioni più scaricate al mondo.

Nel corso del 2022, Facebook ha fatto enorme difficoltà a rimanere nella classifica. Un fatto che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato impensabile. Con oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo, Facebook era considerato un titano inarrestabile dell’industria dei social media. Ma le cose stanno rapidamente cambiando. Un recente rapporto ha rivelato come Facebook sia ormai completamente irrilevante trai giovani, che lo percepiscono con lo stesso senso di fastidio che si ha “dopo aver letto una email di spam“. La Gen Z oggi preferisce social come TikTok o BeReal.

L’anno scorso Facebook era uscito dalla Top 10 delle app per iPhone più scaricate solamente sette volte. Nel 2022 Facebook è scomparso dal podio ben 97 volte e l’anno deve ancora finire. I dati provengono dall’azienda specializzata Sensor Tower.

Nel 2022 Facebook non è comparso nella Top 10 delle applicazioni più scaricate per ben 37 giorni consecutivi. Un altro record in negativo. Nel 2021 l’assenza più lunga dalla classifica è stata di appena 48 ore.

Il mese peggiore? Aprile, quando Facebook non soltanto è scivolato fuori dalla Top 10, ma è crollato in 47esima posizione, risultando una delle app social con il peggior numero di download a livello globale.