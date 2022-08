Community: Dan Harmon rivela che il film si farà

Dopo aver parlato della sua intenzione di realizzare il film su Community, l’autore Dan Harmon ha definitivamente chiarito che il lungometraggio si farà. Le sue parole vengono da un’intervista da poco pubblicata su Newsweek.

Qui sotto trovate le dichiarazioni di Dan Harmon:

Ora come ora posso dire che è solo una questione di ‘quando’ si farà. Sono stato molto attento fino ad ora prima di parlarne. Tre anni fa non avrei detto che si tratta solo di una questione di ‘quando’. Diciamo che le ruote sono state in moto per un bel po’ di tempo. Ai fan che ogni giorno mi chiedono attraverso Instagram posso dire che il film si farà, ma che potrebbero passare uno come otto anni, perché l’industria lavora in un certo modo, soprattutto dopo la pandemia.