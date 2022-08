Alcune curiosità su The Blues Brothers di John Landis che festeggia 42 anni. Non verranno mai presi. Sono in missione per conto di Dio.

Sono passati più di quarant’anni da quando Jake ed Elwood Blues sono apparsi per la prima volta sul grande schermo. The Blue Brothers uscì nel giugno 1980, una strana combinazione di generi che non poteva essere davvero incasellata.

Ha avuto un sacco di inseguimenti: era un film d’azione? Metà del film consisteva in canzoni: un musical? Dan Aykroyd e John Belushi erano due dei più grandi comici di Hollywood all’epoca: una commedia? Gli spettatori disposti a vedere centinaia di auto distrutte apprezzerebbero i numeri R&B e blues sparsi ovunque? Ai fan del blues importerebbe se due comici usano il loro amato genere come motivazione per un film?

A quanto pare, a nessuna di queste domande è stata mai veramente data una risposta.

Gli spettatori hanno preso il film così com’era, ambientandosi per due ore di quello che sarebbe diventato un classico della commedia, godendosi il caos sullo schermo inframmezzato dalle esibizioni di atti musicali leggendari.

Un film caotico come The Blues Brothers non sarebbe potuto accadere senza molte storie dietro le quinte, errori e curiosità affascinanti. Da un budget per la droga all’approvazione cattolica, vi sveliamo alcune curiosità (o sarebbe meglio dire assurdità?) su The Blues Brothers. Di seguito l’iconico trailer pubblicato su YouTube:

The Blues Brothers: come iniziò…

Dan Aykroyd e John Belushi sono stati entrambi degli “iniziati” nei primi giorni alla SNL. Dal momento che la loro esibizione era così nuova, praticamente tutto ciò che lo spettacolo ha fatto è stato rivoluzionario.

La genesi dei Blues Brothers è iniziata con Belushi e Akroyd che cantavano il classico blues I’m a King Bee nei costumi che usavano per gli sketch di The Killer Bees. Hanno iniziato a raccogliere idee basate sulla loro amata musica blues, che ha portato i due a creare i personaggi di Jake ed Elwood Blues. Hanno convinto il regista Lorne Michaels a lasciarli esibire nel loro personaggio come ospiti musicali nel 1978.

La loro performance è stata così ben accolta che è stato chiesto loro di creare un album di standard blues, che ha avuto anche un enorme successo, considerando lo stato della musica nel 1979. Il successo dell’album, a sua volta, ha convinto gli Universal Studios che un film su di loro avrebbe funzionato.

La loro band di supporto era già famosa

Non potresti avere i Blues Brothers senza la band Blues Brothers. O, come li chiama Elwood a un certo punto, The Good Ole” Blues Brothers Boys Band di Chicago. Tutti i membri della band di supporto di Jake ed Elwood erano musicisti di talento con una lunga storia nel mondo della musica prima che arrivasse Hollywood.

Il batterista Willie Hall aveva fatto parte della band di supporto di Isaac Hayes. Blue Lou Marini e Tom Bones Malone erano stati in Blood, Sweat & Tears. Steve The Colonel Cropper e Donald Duck Dunn erano in Booker T e negli MG’s.

Matt ‘Guitar’ Murphy era stato un turnista con leggendari cantanti blues sin dagli anni ’60 e Alan Rubin era un trombettista dotato che aveva frequentato la prestigiosa Juilliard School of Music.

Paul Shaffer, meglio conosciuto come il leader delle house band di David Letterman, era nella band originale quando si esibivano su SNL. Sfortunatamente, il suo contratto con la NBC gli ha impedito di essere nel film.

Oltre ad essere musicisti fantastici, è successo che fossero simpatici, divertenti e si adattavano perfettamente al mondo dei Blues Brothers. Il film era semplicemente il riconoscimento del loro straordinario talento.

La sceneggiatura di Dan Aykroyd era un libro

The Blues Brothers è stata la prima sceneggiatura che Dan Aykroyd abbia mai scritto. In effetti, prima di iniziare a lavorare al film, non ne aveva mai nemmeno letta una.

La prima bozza gli impiegò sei mesi per essere completata ed era di 324 pagine, tre volte più lunga di una sceneggiatura standard di Hollywood all’epoca.

Per scherzo, quando la presentò al regista John Landis, la rinchiuse tra le Pagine Gialle di Los Angeles.

Aykroyd l’ha scritto liberamente, più storia che strumento per la creazione di film. In esso, ha esposto storie molto elaborate per i Blues Brothers: la loro nascita, educazione, come si sono innamorati della musica, come sono finiti all’orfanotrofio e così via. In effetti, c’era così tanto materiale che gran parte di esso è stato preso e utilizzato per creare un libro di accompagnamento al film.

Alla fine, la maggior parte di ciò che Aykroyd ha creato era inutilizzabile e doveva essere riscritto da Landis. Di conseguenza, poiché non c’era una sceneggiatura finale, le riprese del film sono iniziate senza budget, il che a sua volta ha portato il costo del film a salire rapidamente molto al di là di quanto pianificato dalla Universal.

Ma non è tutto, infatti Aykroyd ha disseminato la sceneggiatura di riferimenti alla sua stessa vita.

Quando Dan Aykroyd ha scritto la sceneggiatura, ha deciso di intrecciare fatti sulla sua stessa vita con il mondo immaginario dei Blues Brothers. La targa della Bluesmobile è BDR 529, che fa riferimento ai Black Diamond Riders, un club motociclistico canadese di cui Aykroyd è membro di lunga data. Sulla stessa linea, la patente di guida di Elwood vista sullo schermo informativo della polizia contiene la data di nascita effettiva di Aykroyd, il 1 luglio 1952.

Proprio come Elwood, Aykroyd è cresciuto in una forte tradizione cattolica e ha amato la musica blues sin da quando era un adolescente. È cresciuto a Ottawa, in Canada, una città non nota per la musica blues in alcun modo, ma Aykroyd ossessionava i pochi bar blues che si rivolgevano costantemente alle diverse università lì.

Aykroyd è un appassionato di militari e forze dell’ordine. Ha insistito sul fatto che l’altoparlante gigante della Bluesmobile doveva essere una sirena antiaerea della Guerra Fredda di fabbricazione canadese esattamente come quella della sua scuola elementare. Ha riempito il film con accurati termini delle forze dell’ordine che conosceva essendo cresciuto in una famiglia di poliziotti. Il nonno di Aykroyd era un Mountie, e lui stesso è un vice di riserva sia in Louisiana che nel Mississippi.

Scrivi quello che sai, come dice il vecchio proverbio.

I numeri musicali per le leggende blues e R&B

Aykroyd e Belushi erano entrambi grandi fan del blues e consideravano la musica un’enorme parte di se stessi come intrattenitori. Con questo in mente, Aykroyd ha scritto ruoli per molti dei loro cantanti blues preferiti, tra cui John Lee Hooker (cantante fuori dal ristorante), Cab Calloway (Curtis), James Brown (Reverendo James), Aretha Franklin (moglie di Matt Murphy e proprietaria di il ristorante) e Ray Charles (proprietario di Ray’s Music Exchange).

Mentre il regista John Landis capiva cosa stava cercando di fare Aykroyd, la Universal odiava l’idea. Sentivano che questi cantanti erano autentici e non avevano alcun appeal per il pubblico più giovane. Invece, volevano cantanti di successo più recenti che potessero fornire canzoni da discoteca per il film e aggiungessero fascino al pubblico più giovane e urbano.

Aykroyd ha rifiutato di cambiare i piani, insistendo sul fatto che questi cantanti e canzoni apparissero o lui e Belushi avrebbero mollato.

La Universal ha finalmente accettato e, come succede, Aykroyd ha inchiodato perfettamente l’idea. Le scene con queste leggende del blues sono state tra le più memorabili e più amate del film.

Il set delle riprese, come potrete immaginare, era più simile a una festa senza fine. Quando sono iniziate le riprese del film, John Belushi, a questo punto una mega star grazie a SNL e Animal House, era un forte consumatore di droghe e alcol. Durante le riprese in esterni a Chicago, ha approfittato dell’opportunità per visitare molti dei club e dei bar della città ed era spesso in ritardo sul set a causa delle feste notturne in giro per la città.

Negli anni successivi, Dan Aykroyd ha affermato che parte del budget del film era per la cocaina in modo che Belushi potesse drogarsi pur rimanendo sul set.

Inoltre, vicino al set principale è stato costruito un bar privato per il cast e la troupe chiamato Blues Club; Carrie Fisher ha rivelato che i “baristi” fungevano anche da spacciatori, acquisendo tutto ciò che era necessario.

Ad un certo punto, il comportamento di Belushi era così fuori controllo che John Landis ha assunto una guardia del corpo il cui unico compito era quello di tenere Belushi lontano dalla droga. La situazione è precipitata una notte quando Landis ha trovato la star nella sua roulotte in una “montagna di cocaina” e ha convinto un Belushi in lacrime a smettere di farsi. Cosa che ha fatto, almeno fino a quando le riprese non sono tornate a Hollywood…

Il film contiene diversi cameo

Dato il potere del suo regista e delle star, convincere celebrità famose (all’epoca) a dare una mano con i cameo era un compito facile.

La ragazza della stazione di servizio che Elwood propone era Twiggy, una delle top model più conosciute al mondo. John Candy, noto ad Aykroyd dai tempi dell’improvvisazione, interpretava l’ufficiale per la libertà vigilata di Jake che notoriamente ordina “tre fruste arancioni”.

Il regista Steven Spielberg, che era amico intimo di John Landis, ha interpretato l’assessore della contea di Cook che apre la porta con un panino in mano, e Landis stesso interpreta un agente di stato nell’inseguimento al centro commerciale.

Apparvero alcuni cantanti non blues che erano amici di Aykroyd o Belushi. Joe Walsh, meglio conosciuto come parte degli Eagles, è il ragazzo che per primo salta su un tavolo nel finale della prigione. Stephen Bishop, un cantante pop, interpreta lo State Trooper che si lamenta della rottura del suo orologio durante l’inseguimento al centro commerciale (e, per inciso, ha anche interpretato il Ragazzo sensibile in Animal House la cui chitarra Belushi si è rotta)

Frank Oz, la voce di molti Muppet, è l’ufficiale di correzione che gli restituisce la proprietà di Jake all’inizio. Se chiudi gli occhi, giurerai che è Bert che parla.

Il razzismo nell’industria cinematografica

Il giorno dopo il completamento del montaggio del film, Landis è stato chiamato nell’ufficio del capo della Universal Pictures, Lew Wasserman. Seduto nella stanza con Wasserman c’era un gentiluomo di nome Ted Mann, capo della Mann Theatre Chain, la più grande serie di cinema negli Stati Uniti occidentali.

Mann disse apertamente a Landis che non avrebbe prenotato il film in nessuno dei suoi cinema che si trovassero nei quartieri bianchi (lo erano quasi tutti). Mann ha dichiarato che non voleva che i clienti neri frequentassero i suoi locali. Avrebbe proiettato il film in un teatro a Compton, un quartiere prevalentemente nero di Los Angeles, ma non a Westwood, a poche miglia di distanza, che era una comunità bianca della classe media.

Come risultato della posizione di Mann (che aveva il sostegno di Wasserman) il film ha ricevuto meno della metà del numero di sale prenotate per la sua uscita iniziale rispetto ai film con budget simile.

Tuttavia, nel suo primo fine settimana, il film ha ottenuto un rispettabile botteghino, proiettato in poco meno di 600 sale e aprendosi al secondo posto dietro un piccolo film intitolato L’impero colpisce ancora.

Detto ciò, lo sapevate che The Mall era un vero centro commerciale chiuso, non un set?

La prima azione importante del film arriva dopo che Elwood fugge dalla polizia, ammettendo di guidare con una patente sospesa e molte violazioni. I ragazzi finiscono per girare intorno al Dixie Square Mall ad Harvey, Illinois (non lontano da Chicago) prima di entrare.

Quando sono iniziate le riprese, il centro commerciale era chiuso da oltre un anno, senza prospettive di riapertura. Nella piccola comunità iniziarono a circolare voci secondo cui tutta l’azione significava che il centro commerciale era in fase di ristrutturazione, quando, in realtà, veniva distrutto all’interno.

I negozi erano vestiti e riforniti di articoli, dando l’impressione di un centro commerciale perfettamente funzionante. Gli stuntman sono stati portati per fare acquisti e il parcheggio era pieno di auto, facendo sembrare che il centro commerciale fosse pieno quando Elwood ha deciso di dimostrare a Jake la sua abilità nell’evadere la polizia.

Quando tutto è stato detto e fatto, i proprietari di Dixie Square hanno cercato di citare in giudizio la Universal per non aver riportato il centro commerciale alle condizioni originali, una clausola nel contratto che non potevano provare. Di conseguenza, il centro commerciale ha continuato a rimanere inutilizzato e in decadimento fino al 2012, quando è stato demolito.

Tutta la guida ad alta velocità era reale

Gli inseguimenti e gli incidenti nel film fanno parte del film tanto quanto i numeri musicali. Non puoi creare così tanta distruzione su uno schermo senza un sacco di buoni driver; la produzione ha impiegato una squadra di guida acrobatica di 40 persone.

Non c’erano modelli, né trucchi con la fotocamera; solo persone molto coraggiose e molto abili che guidano auto ad alta velocità per portare a termine qualsiasi cosa, dal lavoro di parcheggio di Elwood a Chez Paul all’inseguimento notturno lungo l’autostrada e fino a Chicago.

Lo studio ha acquistato 60 auto della California Highway Patrol che presto saranno ritirate per le scene di inseguimento e le ha ridipinte con i contrassegni appropriati del dipartimento di polizia di Chicago e della polizia dello stato dell’Illinois.

Nessuna di loro ha superato le riprese senza alcun danno e molte sono state completamente distrutte.

Per una scena memorabile che giureresti fosse un filmato accelerato, Landis ha dovuto ottenere un permesso speciale per fare un passaggio ad alta velocità a 118 mph / 190 km/h sotto le linee ferroviarie sopraelevate. La velocità mostrata durante l’inseguimento sul tachimetro era precisa. Gli sono stati dati due tentativi dalla città.

La prima corsa prevedeva solo l’auto; la seconda corsa includeva pedoni stuntmen per realismo. Prendi questo CGI.

Il film ha detenuto il record per la maggior parte delle auto distrutte in un importante film di Hollywood per 18 anni.

Se c’è qualcosa per cui The Blues Brothers è veramente famoso, è il numero incredibilmente sbalorditivo di veicoli che vengono distrutti nel corso del film. 103 per l’esattezza, composto da più versioni della Bluesmobile, dozzine di ex veicoli della polizia e molte altre varie auto di sfondo.

Nonostante sia principalmente una commedia, il film ha attraversato molti più veicoli rispetto a classici come Bullitt e Gone in Sixty Seconds, a causa delle enormi scene di inseguimento attraverso il centro commerciale, lungo l’autostrada dopo il concerto finale e per le strade di Chicago.

Il film ha mantenuto questo record fino a quando il suo stesso sequel, Blues Brothers 2000, lo ha battuto di un’altra macchina distrutta, per un totale di 104, 18 anni dopo.

Entrambi questi film da allora sono stati eclissati da franchise dal budget enorme come The Fast & The Furious, Transformers, GI Joe e The Matrix, ma considerando che quei film avevano tutti il ​​vantaggio della tecnologia moderna e degli effetti speciali, il risultato ottenuto dai Blues Brothers nel 1980 è notevole.

La resa dei conti al Daley Center è stata fondamentalmente un’invasione della piazza. Con un costo di $ 3,5 milioni, gli ultimi quindici minuti del film ambientato al Daley Plaza di Chicago sono stati il ​​set più costoso dell’intero film. Sorprendentemente, il sindaco della città è stato estremamente collaborativo e Aykroyd e Belushi hanno deciso di donare ciascuno $ 50.000 a enti di beneficenza scelti dalla città come ringraziamento.

Il finale ha comportato la chiusura di gran parte del centro di Chicago per tre domeniche di seguito, utilizzando 500 comparse, tra cui 200 guardie nazionali dell’Illinois, 100 agenti di polizia statale e cittadina, 15 cavalli della polizia e tre carri armati Sherman, elicotteri della polizia e autopompe.

L’equipaggio aveva il permesso dalla città di guidare la Bluesmobile in alcune aree della piazza, ma questa parte del piano non è riuscita. In un’occasione, gli stuntman hanno colpito alcuni punti che non avrebbero dovuto, causando danni per circa $ 10.000 che dovevano essere riparati immediatamente, prima che la piazza riaprisse per gli affari martedì mattina (era un lungo weekend negli Stati Uniti) . Tuttavia, la spesa extra è valsa la pena quando guardi la scena, che è coreografata come un balletto di distruzione.

Landis ha riempito il film con i suoi marchi

Oltre alla già citata battuta Ask for Babs, Landis ha alcuni altri “marchi di fabbrica” che appaiono in quasi tutti i suoi film. I Blues Brothers non hanno fatto eccezione

Landis è un regista eterogeneo, che si dedica anche all’horror: Schlock del 1973, in cui ha usato il talento del truccatore di Hollywood Rick Baker.

In concomitanza con i Blues Brothers, Landis stava anche lavorando a An American Werewolf in London, in cui era coinvolto anche Baker. Nella scena del bagno appena prima dello spettacolo finale al Palace Hotel, i graffiti sul muro menzionano Rick Baker. Baker avrebbe anche truccato Landis nel video di Thriller e in diversi film futuri.

Landis di solito include nei suoi film almeno un riferimento a “Ci vediamo il prossimo mercoledì”, un film horror di fantasia ispirato a una linea di dialogo del 2001: Odissea nello spazio. È su un cartellone pubblicitario accanto alla Polizia di Stato quando incontrano i ragazzi per la seconda volta, così come su un tendone per un film durante l’inseguimento con i nazisti. Infine, la musica che suona nell’ascensore mentre Jake ed Elwood si dirigono verso l’ufficio dell’Assessore è Girl From Ipanema, che Landis lavora in tutti i suoi film.