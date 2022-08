Star Wars: John Boyega non vuole tornare nel franchise

Intervistato di recente, l’attore John Boyega ha dichiarato di non essere interessato a tornare a lavorare nel franchise di Star Wars dopo aver fatto parte della nuova trilogia uscita tra il 2015 ed il 2019. L’attore ha detto di “trovarsi bene al di fuori del franchise”.

Ecco le sue parole:

E poi ha aggiunto:

Ho trovato degli alleati in Joel Taylor, Jamie Foxx, Teyonah Parris, Viola Davis, tutte persone con cui ho lavorato. E credo che la versatilità sia la strada ideale per me.

Queste dichiarazioni arrivano anni dopo che l’attore si è espresso sull’idea che il suo personaggio sia stato trascurato perché di colore. Ecco cosa aveva detto John Boyega a GQ qualche anno fa:

Quando sei coinvolto in un progetto non devi necessariamente apprezzare tutto. Ma quello che vorrei dire alla Disney è di non mettere al centro un personaggio nero, rendendolo a livello commerciale uno dei protagonisti, mentre nel film non stanno così le cose. Sapevamo cosa fare con Daisy Ridley e con Adam Driver, mentre quando toccava a Kelly Marie Tran e a John Boyega non sapevano un c***o di niente. Cosa volete che dica? Loro vogliono che tu risponda ‘Sì, è stata una bella esperienza’, bé non è così. Hanno dato tutte le sfumature ad Adam Driver e a Daisy Ridley. Daisy lo sa, e pure Adam. Non sto dicendo nulla di nuovo.