Romantic Killer: trailer e foto della serie anime dal 27 ottobre su Netflix

Il manga Romantic Killer di Wataru Momose ha esordito nel 2019, sulla rivista Shōnen Jump+ di Shueisha: da allora, si è aggiudicato il secondo premio Vertical Scroll Manga e un adattamento animato made in Netflix, che sarà disponibile in tutto il mondo da giovedì 27 ottobre. Vi presentiamo il trailer e le foto ufficiali.

Sinossi:

La protagonista di questa storia è una sorta di “anti eroina”: Anzu Hoshino è una liceale che non prova alcun interesse per la moda o le storie d’amore e trascorre le giornate giocando ai videogiochi. Ma quando una creatura magica si intromette nella sua vita, la ragazza dovrà prendere parte a un piano per fermare il declino della popolazione. Questa commedia romantica racconta ciò che succede quando Anzu passa da un’esistenza incentrata sulle sue tre grandi passioni (i videogiochi, la cioccolata e i gatti) a una vita circondata da ragazzi mozzafiato. La ragazza è comunque fermamente convinta di non voler vivere in un gioco di simulazione di appuntamenti. Durante questa trasformazione, Anzu incontra un ragazzo affascinante e molto popolare, un amico d’infanzia atletico e spontaneo e un giovane bello e ricco, ma anche molto ingenuo. Dopo aver incontrato Anzu, tutti questi ragazzi iniziano a cambiare…

Leggi anche: