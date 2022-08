Pianeta bambino: il più giovane della galassia

Gli scienziati della NASA e dell’ESA hanno scoperto il pianeta più giovane della nostra galassia. La sua nascita risale solo a 1.5 milioni di anni fa. In astronomia è un’età molto ridotta. La Terra ne ha ben 4 miliardi. Si tratta di un pianeta fresco, ancora avvolto dai polverosi blocchi gassosi.

È come guardare il nostro passato.

Myriam Benisty, esperta dell’Istituto di Planetologia e Astrofisica di Grenoble in Francia e coautrice della ricerca

Per individuare il corpo celeste gli scienziati hanno usato il telescopio ALMA. La stella presa di riferimento ha il nome di AS 209. Poi è avvolta da un disco circumplanetario, un anello di polvere e gas. Gli studiosi hanno scoperto che la stella ha iniziato a bruciare idrogeno. Un elemento che conferma la giovane età della stella. Un pianeta così giovane non è mai stato identificato prima, ulteriori studi daranno nuove risposte sull’argomento.

Gli studi sul pianeta bambino hanno avuto inizio nel 2021 con il telescopio cileno Alma. Questo è abbastanza sensibile per captare le onde radio del cosmo. Esse servono per avere tante informazioni sui corpi celesti. In pratica, lo studio sembra dare molti più interrogativi che risposte. Il pianeta appena nato è lontano stranamente dalla sua stella madre. Gli scienziati stanno puntando a breve il James Webb Space Telescope verso il sistema solare. Se impariamo un po’ di più su questo mondo ancora in formazione, scopriremo molto anche sul nostro.