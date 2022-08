Mare: benefici per corpo e mente

Vi sarete sicuramente accorti che la vicinanza al mare porta beneficio alla mente. Il beneficio è dormire meglio con un impatto positivo su salute fisica e psicologica. Un dono per noi stessi a cui non rinunciare. Per il nostro fisico i minerali presenti nel salmastro riducono lo stress.

L’aria marina con i suoi radicali liberi aumenta la concentrazione. Il sale del mare preserva la melatonina, serotonina e triptamina nel cervello. Il rumore delle onde dà uno stato di relax. Dopo aver fatto il bagno in mare, inoltre, ci sente più attivi e attenti. Oltre a benefici fisici, ci sono anche effetti positivi psicologici. Il suono delle onde rilassa come una culla. I suoni delicati e di sottofondo stimolano la concentrazione aumentando la pace interiore.

Il colore blu del mare dà calma e relax infondendo sicurezza. Guardare il mare riduce l’ansia. Il profumo del mare inebria ed è associato a momenti felici della nostra vita o infanzia. La salsedine dà un input alla nostra energia e al nostro buonumore. Le emozioni uniche vissute sono varie. La nostalgia di ciò che è passato, l’allegria di un ricordo gradevole da rievocare, voglia di divertirsi e dolce malinconia di un luogo d’infanzia.

La fauna marina è affascinante facendoci tornare piccoli, ma anche la flora non è da meno. Passeggiate in riva al mare, all’ombra di alberi e sulla scogliera. Un modo per rievocare tanti ricordi. Se abitiamo in caotiche città, quando vediamo il mare, sarà sempre una grande emozione. Ultimo elemento è la calma che trasmette. Un momento pacifico in grado di far staccare dalla quotidianità di sempre. Un luogo meraviglioso dove poter trascorrere momenti speciali con chi amiamo. Il mare è un rilassatore naturale.