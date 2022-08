iPad 10: addio al tasto home, avrà un design full-body

In cantiere non ci sono soltanto i nuovi iPhone 14, Apple si prepara ad un grande evento dedicato ai nuovi tablet. Ad ottobre l’azienda di Cupertino terrà un keynote interamente dedicato ai suoi iPad di ultima generazione. Non soltanto i nuovi iPad Pro con chip M2, ma anche l’atteso nuovo iPad 10.

Atteso perché questa volta Apple ha fatto un lavoro importante con il suo tablet entry-level. Tanto per iniziare, come emerso da diversi rumor passati, l’iPad 10 avrà un design completamente rivisto e più in linea con lo stile moderno dei suoi fratelli ‘maggiori.

Le cornici verranno snellite, facendo sì che si passerà da un display da 10,5 ad uno da 10,9 pollici. Il cuore del tablet sarà il chip A14 Bionic, di certo non il meglio della scuderia di Apple, ma è comprensibile: stiamo pur sempre parlando di un tablet con un price range vicino ai 350 euro. E poi l’ingresso Lightning, che finalmente verrà mandato in pensione, sostituito dall’ingresso USB-C (come già avvenuto su tutti gli altri iPad).

Mac Otakara oggi ci fornisce un paio di nuove indiscrezioni. Tanto per iniziare, l’iPad 10 non avrà più il tasto Home. L’iPad di decina generazione, in maniera simile all’Air, avrà un design full-screen. Eliminato il tasto fisico, Apple ovviamente è stata costretta anche a spostare il lettore per le impronte digitali, che ora si troverà sul tasto dell’accensione.

Cambia di posizione anche la fotocamera, che per la prima volta sarà sul bordo destro e non su quello superiore. Banalmente perché è pensata per un utilizzo in modalità landscape. Ha molto senso: nessuna utilizza i tablet per scattarsi dei selfie, mentre la fotocamera interna è molto utile per le videochiamate, magari quando il tablet è agganciato ad una tastiera meccanica per essere utilizzato come un laptop.