I Google Pixel 7 e 7 Pro si mostrano nell’unboxing ‘terapeutico’ di uno youtuber: non hanno più segreti

Con una mossa piuttosto insolita, Google ha mandato allo youtuber Unbox Therapy i prototipi dei nuovi (e ancora inediti) Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il video mostra in ogni dettaglio i due smartphone, in anticipo di parecchio tempo rispetto alla loro uscita sul mercato. Si tratta di due prototipi, certo, ma il sospetto è che la versione finale dei due smartphone sarà piuttosto simile a quella mostrata nel video.

I Google Pixel 7 verranno presentati a settembre, nello stesso mese della presentazione dei nuovi iPhone 14.

Gli smartphone mostrati nel canale di Unboxing Therapy non sono dei semplici modellini. Sono due prototipi perfettamente funzionanti equipaggiati con Android. Il fatto che siano dei prototipi è evidenziato dalla presenza dell’apposito logo, al posto della normale G di Google.

Durante il video gli smartphone vengono mostrati brevemente in funzione, con lo schermo attivo. Ormai le informazioni già note sui Google Pixel 7 sono già moltissime. Conosciamo il loro aspetto e anche parte della loro scheda tecnica. Rimane solo un mistero, sottolinea il sito Android Authority: quale sarà il loro prezzo di lancio? Con riferimento al mercato statunitense, AA azzarda un’ipotesi: 599 dollari per il modello base e 899 dollari per il modello Pro. Verosimile? Può darsi, ma in Italia probabilmente costeranno qualcosina in più.

L’altra domanda, che aggiungiamo noi, è la seguente: saranno disponibili nel nostro paese fin dal lancio? Se Google seguirà il modello già adottato al debutto dei Pixel 6, la risposta verosimilmente è negativa. Forse gli italiani dovranno aspettare un pochino di più di un solo mese prima di poter mettere le mani sui due nuovi telefoni.