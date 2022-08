Batman: Cape Crusader – Cancellata la serie su HBO Max, si cerca un altro distributore

Dopo il cambiamento dei piani alla DC Fims e la cancellazione del film su Batgirl proseguono i cambiamenti presso la Warner Bros. Discovery, che ha deciso di cancellare la distribuzione della serie animata Batman: Cape Crusader su HBO Max. Sembra che il progetto proseguirà comunque con la produzione, ma verrà rivenduto ad altre piattaforme.

La cancellazione di Batman: Cape Crusader dai piani di HBO Max è la conseguenza di una revisione dei programmi di Warner Bros., che ha deciso di dare meno spazio a show per i bambini e per le famiglie sulla piattaforma streaming.

Gli altri show che sono stati cancellati sono: “Merry Little Batman,” “The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie,” “Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical,” “Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story” e “The Amazing World of Gumball: The Movie.”

Batman: Cape Crusader è un progetto che vede coinvolti Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves. La serie è stato descritta come “un qualcosa che è ancora più Batman la serie animata rispetto alla serie animata stessa”. Questo perchè, secondo le parole di Bruce Timm, ci saranno meno limitazioni rispetto alla serie TV degli anni Novanta.