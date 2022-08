WhatsApp vuole spostare le storie dei vostri contatti nella schermata di elenco delle chat

WhatsApp lavora ad una nuova novità, per gli amanti delle Storie, ossia i cosiddetti contenuti effimeri visibili per appena 24 ore.

WhatsApp lavora ad una nuova novità, per gli amanti delle Storie, ossia i cosiddetti contenuti effimeri visibili per appena 24 ore. Questa volta Meta vuole aumentare la visibilità delle Storie e per farlo intende renderle visibili direttamente dalla schermata delle chat.

A differenza delle Storie di Instagram, quelle di WhatsApp – che vengono chiamati ‘Stato’ – non sono particolarmente utilizzate. Una soluzione potrebbe allora essere quella di dare loro uno spazio un po’ più centrale. Nell’ultima versione della beta di WhatsApp, la 22.18.0.70, alcuni tester hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima il cambiamento.

Secondo WABetainfo, gli utenti presto potranno guardare le Storie dei loro contatti direttamente dalla schermata principale, quella con l’elenco delle chat. Non dovranno più, dunque, aprire il profilo dei loro contatti oppure andare nell’apposita sezione dedicata ai contenuti effimeri. Insomma, si tratta di un modo per risparmiare dei passaggi, che altrimenti renderebbe la consultazione delle storie piuttosto macchinosa.

Si tratterebbe, ad ogni modo, di un cambiamento opzionale e reversibile. Gli utenti che desiderano mantenere la schermata principale di WhatsApp il più pulita possibile potranno farlo in modo semplice. Dovranno semplicemente andare in impostazioni e disattivare la visualizzazione delle Storie dall’elenco delle chat. Nulla di più semplice.

Per il momento questa novità è presente esclusivamente nella beta di WhatsApp e non sappiamo ancora quando (o se) questa nuova funzione farà il suo debutto sulla versione stabile dell’applicazione.