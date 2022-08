WhatsApp, ancora più poteri agli amministratori dei gruppi: ora possono cancellare i messaggi dei membri

WhatsApp potenzia la sicurezza dei gruppi. La novità ha fatto la sua comparsa sulla beta per iOS dell’app di messaggistica: ora gli amministratori dei gruppi potranno anche cancellare i messaggi inviati dagli altri membri. Questa funzione era già disponibile da circa un mese sulla beta per Android.

La feature ha il chiaro scopo di aiutare gli amministratori a mantenere puliti i loro gruppi da eventuali link di phishing, oppure da messaggi scortesi. Ricordiamo che oggi i gruppi di WhatsApp possono avere uno ad un massimo di 512 partecipanti e mantenere la netiquette spesso risulta molto complicato. La nuova funzione non è tanto pensata per i gruppetti degli amici o del doposcuola, quanto per i gruppi più grandi dove episodi di trolling, link di phishing e via dicendo potrebbero essere frequenti.

Si tratta di un potere in più, che si aggiunge alla possibilità di bannare i membri del gruppo in caso di comportamenti sgraditi. Gli amministratori non dovranno fare altro che tenere premuto per qualche secondo il messaggio che intendono cancellare. A quel punto troveranno una nuova opzione che consentirà loro di cancellare il messaggio.

Prima della cancellazione, l’app manderà all’amministratore un pop-up che gli chiederà conferma della sua decisione. Insomma, cancellare i messaggi degli altri per errore sarà molto difficile. Ad ogni modo, non sarà possibile cancellare i messaggi ‘di nascosto’. Tutti i membri del gruppo verranno avvisati dell’avvenuta cancellazione di uno o più messaggi.