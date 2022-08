Tekken: Bloodline, una clip multiaudio dall’anime Netflix tratto dal celebre videogioco

Tekken: Bloodline, serie anime tratta dalla saga videoludica di Tekken (in particolare, dalla backstory del terzo episodio) è disponibile su Netflix da poco ed ecco una clip ufficiale, visionale oltretutto in versione multilingua per audio e sottotitoli. Nella scena vediamo Jun Kazama allenare il talentuoso figlio Jin alle tecniche della scuola di arti marziali di famiglia, il Kazama Ryu-un-tsui.

Questa la sinossi ufficiale:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato l’arte marziale difensiva della famiglia, lo Stile Kazama di Arti Marziali Tradizionali, dalla madre, fin dalla tenera età. Nonostante questo, fu impotente quando una mostruosa entità malvagia è apparsa all’improvviso, distruggendo tutto ciò che aveva di caro, cambiandogli la vita per sempre. Furioso con se stesso per essere stato inabile a fermare la cosa, Jin ha giurato vendetta, cercando il potere assoluto per averla. La sua ricerca lo porterà verso la battaglia definitiva sul palcoscenico globale: quello del The King of Iron Fist Tournament.

