Star Wars: Harry Styles smentisce la sua partecipazione al franchise

Dopo essere entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, il performer Harry Styles ha smentito la sua prossima partecipazione ad un altro grande franchise: stiamo parlando di Star Wars. Durante un’intervista a Rolling Stone lo stesso Harry Styles è stato categorico.

Queste sono le sue dichiarazioni:

Styles ha anche parlato del suo interesse verso la recitazione, che è un qualcosa che lo coinvolge solo fino ad un certo punto.

Penso che ci sarà un momento in cui desidererò fortemente farlo -ha detto- ma quando fai musica ti ritrovi nel mezzo di qualcosa che sta accadendo. Senti tanta creatività che ti nutre. Mentre la gran parte del lavoro che consiste nel recitare è rappresentata dal fare nulla, ed aspettare. Questa è la parte peggiore, ed oltre a questo posso dire che tutto il resto è un bel lavoro. Ma non è un qualcosa che mi soddisfa totalmente. Mi piace farlo in certi momenti, ma non voglio farlo in maniera frequente.