National Treasure 3 si farà, presto Nicolas Cage riceverà il copione

Sono passati circa quindici anni da Il Mistero delle Pagine Perdute, secondo capitolo della serie National Treasure dopo Il Mistero dei Templari, e sembrava proprio che oramai le intenzioni per un terzo capitolo fossero sfumate, anche per via della traslazione della IP verso la tv, con la produzione di un serial per Disney+. Eppure ora sembra proprio che National Treasure 3 si farà, sempre con Nicolas Cage protagonista.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha difatti affermato in un’intervista che il copione del terzo episodio è pronto, rifinito e attende l’approvazione del suo protagonista, Nicolas Cage:

Speriamo di lavorare su questo copione, ora. Spero che a Cage piaccia, ma è davvero un ottimo copione. Dunque penso che glielo invieremo a breve.

In passato, l’attore si è detto possibilista e disponibile ad un eventuale seguito, nonostante il secondo capitolo sia uscito in un periodo discendente della sua carriera, che attualmente è fatta principalmente di B-Movies e film di genere a volte anche sperimentali e apprezzatissimi dal loro pubblico d’eccezione.

Staremo a vedere: non sarà comunque un’attesa breve per un’eventuale uscita di un terzo capitolo. Nel frattempo vedremo National Treasure: Edge of History, in cui la protagonista è la giovane eroina Jess (interpretata da Lisette Olivera) una DREAMer che inizia l’avventura della vita per scoprire la verità sulla storia sulla sua famiglia, e che cercherà di salvare un tesoro americano.

Nel cast anche Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith ed i produttori esecutivi Cormac e Marianne Wibberley, oltre a Harvey Keitel e Justin Bartha, di ritorno dai due lungometraggi con Cage.

