Lamborghini Urus Performante ufficiale: “è il SUV con più elementi in fibra di carbonio di sempre”

In queste ore Lamborghini ha presentato la nuova versione del suo SUV Urus. Era già stata avvistata più e più volte per strada, ma ora è ufficiale. La Lamborghini Urus Performante si presenta come un SUV estremamente aggressivo, con prestazioni migliorate e diverse caratteristiche che lo rendono, per certi versi, unico nel suo genere.

Tanto per iniziare: il Lamborghini Urus Performante è in assoluto il SUV disponibile suo mercato con più elementi in fibra di carbonio, cosa che ha abbassato il peso del veicolo di 47Kg. Monta un nuovo 8 cilindri con maggiore potenza, ben 16CV in più, e quindi ora in grado di erogare 666CV con 850Nm di coppia massima. Tradotto in prestazioni su strada: l’Urus Performante scatta da 0 a 100Km/h in 32,9 metri e può raggiungere una velocità massima di 306Km/h.

Tra le altre caratteristiche degne di nota, troviamo la trazione integrale permanente abbinata ad un cambio automatico a 8 marce.

Presentandolo, il CEO di Lamborghini lo ha descritto così:

Urus Performante porta le incredibili prestazioni e il look inconfondibile del rivoluzionario Super SUV Lamborghini a raggiungere nuove vette, pur rimanendo lussuosamente versatile e offrendo l’esperienza di guida più coinvolgente di sempre, su strada e non solo. Il suo design rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di dinamismo su strada in quella che è già una vettura straordinaria. Fin dal suo lancio Urus ha definito un nuovo standard. Dal DNA del design e dal talento tecnologico di Lamborghini è nato il primo Super SUV al mondo, con cui si è aperta una nuova era: Urus Performante sposta l’asticella ancora più in alto per l’intero segmento SUV.

Arriviamo alla nota dolente. Il prezzo per l’Italia? Si parte da 215.261 euro. Vi lasciamo alla galleria delle immagini per recuperarvi dal duro colpo.