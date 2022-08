Coppia: esiste un modo per litigare di meno

Litigare di meno in coppia sarebbe molto semplice. Basterebbe un impegno di sette minuti per tre volte l’anno per riuscire a salvare la coppia.

Un modo per poter litigare di meno in coppia esiste. Basta un minimo impegno di sette minuti per tre volte l’anno. Sembra che possa far litigare di meno salvando la coppia. Secondo uno studio della Northwestern University (Usa) sarebbero sufficienti solo sette minuti. Il tempo per lo svolgimento di uno specifico, facile e utile esercizio.

Insomma, per gli studiosi americani per evitare che la coppia scoppi e mantenere un alto livello di soddisfazione fra partner ci vuole poco. Basta scrivere su un foglio di carta del conflitto più recente avuto con il compagno. Si deve però assumere il comportamento di una terza persona che voglia solo il bene della coppia. Ecco che per alleviare gli scontri e aumentare la felicità nel tempo, serve solo l’impegno di sette minuti per tre volte l’anno.

Nella ricerca i partner di 120 coppie statunitensi hanno riferito per due anni periodicamente i loro litigi e scontri. Tutto è stato valutato secondo i seguenti fattori: soddisfazione, intimità, amore, passione, fiducia, impegno. Durante il secondo anno, ogni 4 mesi, la metà delle coppie ha fatto l’esercizio consigliato. Dopo il primo anno i due gruppi di volontari erano risultati meno soddisfatti a livello coniugale a confronto dell’inizio dello studio.

Ciò però è stato annullato nel secondo anno dall’esercizio dei sette minuti. Le coppie che lo avevano svolto erano tornate felici, anche se litigavano come le altre. In pratica, allenarsi a osservare i motivi di scontro o disaccordo dall’esterno potrebbe migliorare il rapporto di coppia. Inoltre, nel migliore dei casi, evitando la fine di una relazione amorosa. Provare non costa nulla.