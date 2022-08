Colpo di fulmine: primo step, per l’amore ci vuole tempo

Un recente studio ha rivelato che il colpo di fulmine esiste, sì, ma perché l’amore sbocci serve tempo. I più sentimentali resteranno delusi dalla notizia, ma la scienza ha sfatato l’affascinante mito del classico colpo di fulmine. Una storia d’amore nata in pochi secondi è bella e lodevole, sorprende, ma l’amore quello vero ha bisogno del suo tempo. Il colpo di fulmine è un innamoramento improvviso. Diciamo più un’attrazione fisica o mentale per un’altra persona. Il colpo di fulmine è davvero innamoramento? Si tende sempre a vedere la parte più romantica, ad esempio, come l’amore sia predestinato. Un primo incontro contraddistinto da un primo sguardo.

Peccato che la scienza rovini questa credenza da sempre scritta e promossa dai grandi poeti e scrittori. Infatti, si attesta che il colpo di fulmine abbia poco a che fare con l’innamoramento ed evolva in autentico amore. Un gruppo di ricercatori internazionali afferma che una relazione sentimentale procede a gradi. Ben 208 single di entrambi i sessi in sette mesi hanno avuto più di 7mila incontri galanti.

Lo studio si è fondato su un particolare algoritmo dal nome random forest in grado di esaminare una serie di informazioni. Queste relative alle differenze di ogni individuo in confronto al comune obiettivo della conquista d’amore. Poi è stata fatta una valutazione teorica di compatibilità che indicasse quali persone fossero più interessate a un partner rispetto a un altro.

Sono molti i fattori che influenzano una relazione amorosa. Per esempio l’orientamento sessuale, attrazione reciproca, percezione dei lati positivi dell’anima gemella o l’interesse che questa ha per noi. Serve tempo per vedere la compatibilità della coppia. Non basta un colpo di fulmine per dire che va tutto a gonfie vele. Il modello ReCAST coordina e dà un tempo alle relazioni. Esso è stato elaborato da Paul Eastwick, nel 2018, autore dello studio. L’innamoramento ha bisogno dei suoi tempi per avere una prospettiva chiara della relazione amorosa. Grazie a tale studio si capisce se la relazione si chiuderà o andrà a buon fine. Il colpo di fulmine quindi è solo il punto di inizio!