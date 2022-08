One-Punch Man: la serie animata avrà anche una terza stagione

Il mangaka Yusuke Murataha annunciato che la serie animata di One-Punch Man proseguirà con una terza stagione. L’annuncio è stato fatto attraverso Twitter, provocando subito entusiasmo tra gli appassionati della serie manga e anime.

Questo è il post relativo all’annuncio di One-Punch Man 3.

La prima stagione della serie è stata realizzata da Studio Madhouse, mentre la seconda è stata lavorata da J.C. Staff. Perciò viene da chiedersi chi si occuperà della produzione della terza stagione. La pausa tra la fin della seconda stagione e l’inizio della produzione della terza sarà notevole, considerando che One-Punch Man 2 è stato distribuito nel 2019.

Ricordiamo che è in sviluppo anche un film live-action su one-Punch Man. Il regista Justin Lin è stato scelto da Sony Pictures per dirigere il lungometraggio, che avrà anche Scott Rosenberg e Jeff Pinkner che faranno da sceneggiatori. I due hanno già lavorato a Jumanji: The Next Leved ed a Venom.

One-Punch Man nasce come serie webcomic creata nel 2009, realizzata dal fumettista One. Successivamente a disegnarla è stato Yūsuke Murata. Nel 2012 la serie è stata pubblicata da Weekly Young Jump. Successivamente dal manga è nato un anime, anch’esso divenuto molto popolare.

