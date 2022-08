Intel Raptor Lake: leak anticipa la lineup di lancio?

Con Intel Raptor Lake in uscita nei prossimi mesi, sembra che l'intera gamma di lancio per la serie dei nuovi processori sia trapelata prima del loro annuncio.

Un utente che si chiama Extreme Player, sul sito di social media cinese Bili Bili ha pubblicato le specifiche per 14 prodotti in totale, compresi i processori da Core i3 a Core i9.

I numeri mostrano una CPU i9 a 24 core (otto core ad alte prestazioni e 16 core di efficienza) con 32 thread, che raddoppia il numero di core di efficienza rispetto all’ammiraglio Alder Lake i9-12900K. Ovviamente, queste specifiche non sono state annunciate da Intel, quindi devono essere prese con le pinze, ma le specifiche sono in linea con i rumor degli ultimi tempi.

Una delle cose sull’architettura big.LITTLE sperimentata da ARM è che dovrebbe essere sostanzialmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’architettura tradizionale dei processori. Questo è sicuramente il caso dei Silicon di Apple che alimentano i dispositivi del colosso di Cupertino, nonché i migliori telefoni e tablet sul mercato che utilizzano questo tipo di processori.

Tuttavia, non è stato il caso di Intel Alder Lake, che utilizza molta energia rispetto ad altri chip rilasciati negli ultimi anni, e anche se questo non è sempre una buona notizia, potrebbe in fin dei conti non essere troppo importante per gli acquirenti.