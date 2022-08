Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version avrà 11 minuti in più di girato

La nuova versione del campione di incassi del 2021, Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, avrà ben 11 minuti di scene inedite.

Tempo fa è stato confermato l’arrivo, anche nel nostro paese, di Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, versione rinnovata e ricca di sorprese del già scoppiettante terzo film della nuova saga Sony su Spidey con protagonista Tom Holland. Arriva ora l’annuncio che, il film conterrà ben undici minuti di footage inedito.

THIS JUST IN: Fandango can exclusively reveal that the re-release of #SpiderManNoWayHome will feature 11 minutes of new footage when it arrives in theaters on September 2. Tickets go on sale this Tuesday. What an AMAZING way to end your summer! pic.twitter.com/zs70EqQJqi — Fandango (@Fandango) August 19, 2022

Indiscrezioni parlavano di un rimontaggio con un totale di ben 17 minuti aggiunti: non si sa se i sei minuti qui “mancanti” si riferiscano a semplici rimontaggi o a un effettivo taglio, ad ogni modo le scene aggiunte dovrebbero garantire più che altro scene divertenti o buffe, in particolare con gli altri Spidey, Matt Murdock e Happy, senza influire sulla trama generale e sui momenti drammatici.

Questa la sinossi del film, attualmente disponibile in Home Video, in digital download e compreso nell’abbonamento a Netflix:

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.

