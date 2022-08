Tartarughe marine, nuovo centro di recupero a Manfredonia

Primo passo per la realizzazione del progetto “Casa del Mare”, nuovo centro di recupero di tartarughe marine. Salvezza per le 1.600 tartarughe marine curate.

Un primo passo essenziale verso la realizzazione del progetto “Casa del Mare”, nuovo centro di recupero per le tartarughe marine. Ben oltre 1.600 esemplari curati e rilasciati in natura negli ultimi 10 anni saranno salvati. Ecco l’obiettivo del centro di recupero per le tartarughe di Legambiente inaugurato a Manfredonia.

C’è stata una piccola cerimonia durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. Erano presenti istituzioni locali e regionali, del Centro Velico del Gargano, dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Hanno presenziato anche molti amici delle tartarughe marine come pescatori professionisti della marineria del posto.

Davvero moderno, originale, vasto e comodo con strumenti di tecnologia avanzata, il nuovo centro di recupero è veramente all’avanguardia. Un centro per la cura delle tartarughe marine a 360 gradi. Esso diventerà polo didattico per le scuole, la comunità locale e il turismo. Numerose le iniziative per andare alla scoperta del bellissimo mondo delle tartarughe marine, dell’ambiente e degli ecosistemi marini.

L’evento dell’inaugurazione del nuovo centro è continuato con la liberazione in mare della tartaruga Life. Una povera femmina adulta catturata con la rete a strascico. Sulle prime ha mostrato qualche problema di immersione che poi ha risolto quasi subito. Life è stata la prima tartaruga a nuotare nelle vasche del nuovo centro di recupero. Riprenderà il mare ma sempre sotto il controllo degli occhi del centro.

Il nuovo “ospedale” è in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Il monitoraggio avverrà grazie al trasmettitore satellitare in dotazione, in modo da seguire in tempo reale i suoi spostamenti. Un modo per conoscere meglio abitudini e necessità di questi meravigliosi esemplari marini.