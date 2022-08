Rivian ha cancellato la versione più economica del suo R1T, i clienti non l’hanno presa bene

19—Ago—2022 / 11:49 AM

A sorpresa, Rivian ha annunciato di aver cancellato la versione entry-level del suo pickup elettrico R1T. Ora la versione più economica del veicolo, il modello Adventure, parte da 73.000 dollari. Seimila dollari in più. I clienti dell’azienda non l’hanno presa benissimo.

Non soltanto al Rivian ha eliminato l’R1T Explore dal suo listino, ma anche cancellato unilateralmente tutti i preordini già effettuati. Chi aveva prenotato la versione più economica del pickup è rimasto con due scelte: ottenere un riaccredito del deposito oppure spostare l’ordine sul più costoso R1T Adventure.

Rivian ha anche cancellato la versione più economica del suo SUV elettrico R1S. In una email inviata ai clienti, una portavoce dell’azienda ha spiegato che la decisione è stata presa per poter snellire e semplificare il processo di produzione, in modo da accelerare la consegna di nuovi veicoli – uno dei punti deboli della giovanissima casa automobilistica.

Nella sua ultima trimestrale, Rivian ha annunciato di aver prodotto 4.467 veicoli fino ad oggi e di essersi data l’obiettivo di consegnarne 25.000 entro la fine dell’anno. Il tempo stringe e la scelta drastica di cancellare i due modelli dovrebbe rendere l’obiettivo più vicino.

Rivian ha anche annunciato che solamente una piccola percentuale dei clienti aveva prenotato l’R1T Explore, mentre la maggior parte dei clienti aveva scelto le versioni più costose, performanti e meglio equipaggiate del pickup.