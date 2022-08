D-Orbit lancerà venti satelliti di Astrocast

La società logistica spaziale D-Orbit ha ufficializzato la firma di un contratto multiplo di lancio e rilascio con Astrocast. Quest’ultima è un’azienda svizzera leader nei nanosatelliti per l’Internet delle cose. L’accordo prevede che D-Orbit lanci venti satelliti di Astrocast a bordo di ION Satellite Carrier. Questo è il veicolo di trasferimento orbitale di D-Orbit. Un mezzo efficace e versatile funzionale per il rilascio preciso di satelliti. Inoltre, utile anche per l’esecuzione di dimostrazioni tecnologiche in orbita di payload di terze parti.

I satelliti che prenderanno parte alla costellazione per l’Internet delle cose di Astrocast saranno portati nello spazio per tre anni tramite differenti missioni. Il primo lancio non avverrà prima di novembre e sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. Esso vedrà il rilascio di gruppo di 4 satelliti 3U su un’orbita eliosincrona di 500-600 chilometri.

Siamo lieti di collaborare con D-Orbit per estendere la costellazione Astrocast nei prossimi tre anni. L’inizio del nostro rapporto risale a diversi anni fa e siamo soddisfatti della flessibilità e delle diverse opzioni di lancio che D-Orbit ci ha fornito. È importante che le aziende spaziali europee collaborino per trovare soluzioni che aumentino la competitività del settore spazio europeo e riteniamo che la collaborazione con D-Orbit consenta di raggiungere questo obiettivo per Astrocast. Non vediamo l’ora di effettuare il lancio su Falcon-9 e di pianificare potenziali missioni future su razzi europei.

Fabien Jordan, CEO e co-fondatore di Astrocast

I lotti di satelliti successivi con sei satelliti 6U e dieci satelliti 6U saranno rilasciati rispettivamente nel 2023 e nel 2024. La rete IoT nanosatellitare a bassa latenza di Astrocast permette alla sua clientela una comunicazione in due direzioni. Ovvero, tra i loro dispositivi e la rete complessiva dell’azienda. Astrocast con tali lanci prosegue nella sua crescita e a investire nella sua rete per dare alle aziende esperienze di SatIoT di alta qualità. Tali investimenti permetteranno ad Astrocast in futuro la garanzia di dare altra affidabilità e solidità ai suoi clienti.