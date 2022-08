Cavalli: a breve la Legge contro lo sfruttamento

La notizia del divieto delle botticelle in tutta Italia ha rappresentato una decisione rivoluzionaria per la tradizione antica di carrozze trainate da animali. È stata Patrizia Prestipino, deputata del PD, a spingere il governo all’approvazione di tale ordine del giorno. L’approvazione cade a fagiolo in mezzo a una stagione calda come l’estate 2022. Un caldo rovente per l’uomo, ma anche per gli animali. Questi spesso sfruttati allo stremo per poi finire al macello o adibiti a un trasporto faticoso per turisti.

Da molto tempo le associazioni animaliste si battono perché tali mezzi di trasporto possano essere riconosciuti come grave crudeltà per gli animali. Qualche risultato precedente si era già fatto sentire, ma ad agosto 2022 ecco che il governo ha approvato un ordine del giorno firmato dalla Prestipino. L’ordine del giorno approvato vede il divieto di utilizzare gli animali come mezzo di trasporto in Italia.

All’approvazione sono stati contrari la Lega e Fratelli d’Italia. Alla fine l’ordine è passato con pochi voti di scarto. Ecco la dicitura in dettaglio dell’ordine del giorno che impegna il governo a:

Vietare l’utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale.

E ancora:

A prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e dell’animale in caso di trasporto non autorizzato.

Quale sarà il prossimo passo per il governo? Tramutare l’ordine del giorno in una norma. Inoltre, sarà anche una norma che prevede la riconversione dell’attività. Per esempio chi aveva una licenza potrà trasformarla in una licenza per taxi o trenino elettrico. Un modo per sostenere i trasporti e promuovere la fine degli abusi sugli animali.