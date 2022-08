Smile: nuovo poster e foto ufficiali, dal 29 Settembre al cinema

Paramount Pictures presenta il nuovo poster e le nuove foto ufficiali di Smile, il film horror diretto da Parker Finn in arrivo il 29 settembre.

Nuova locandina e nuove foto ufficiali per Smile, l’horror proposto da Paramount e Eagle Pictures per il periodo post-estivo: la pellicola diretta da Parker Finn è in arrivo il 29 settembre.

Il film, scritto e diretto da Parker Finn, vede nel cast Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey con Kal Penn e Rob Morgan.

Sinossi del film:

Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente la dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.

Leggi anche: