She-Hulk: Attorney at Law, Alessandra Amoroso celebra l’arrivo della serie su Disney+

In occasione del debutto della serie Marvel Studios, She-Hulk: Attorney at Law, da oggi disponibile su Disney+, la cantante Alessandra Amoroso è stata protagonista di una speciale attività dedicata alla nuova serie comedy che vede Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che coinvolgono i superumani.

Come il personaggio di She-Hulk: Attorney at Law, Alessandra Amoroso è riuscita ad affrontare momenti ed emozioni difficili da gestire con una determinazione che le ha permesso di raggiungere i suoi sogni. In questo progetto, la cantante racconta di come la “She-Hulk” che è in lei l’abbia aiutata a raggiungere i suoi obiettivi e ancora oggi la accompagni sul palco, anche quello più desiderato e temuto: lo stadio di San Siro.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più influenti del panorama musicale italiano con oltre 2 milioni e 800 mila copie vendute e all’attivo 50 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Su Spotify ha totalizzato con i suoi brani oltre 520 milioni di stream e il suo ultimo singolo, “Camera 209”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef con citazione del successo dei DB Boulevard “Point of view”, sta ottenendo un grande riscontro radiofonico.

È stata la seconda donna italiana a calcare il palco di San Siro con il suo show “Tutto Accade a San Siro”, con il quale ha portato in scena sia i brani storici del suo repertorio sia i successi contenuti in “Tutto Accade”, il disco di inediti uscito nell’ottobre 2021.

La serie Marvel Studios, composta da nove episodi, segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. She-Hulk: Attorney at Law, diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-executive producer sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.

