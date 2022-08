Offerte eBay: arrivano gli Xiaomi Days con il coupon sconto

Su eBay sono partiti i Xiaomi Days: utilizzando uno specifico codice, potrete avere il 20% di sconto su una lista di prodotti Xiaomi, ovviamente venduti da rivenditori specializzati. La pagina per vedere questi prodotti è la seguente: vi basterà cliccare sul seguente link per vederli.

Il codice coupon per eBay è XIAOMIFESTAGO22, e permette come abbiamo detto di ricevere uno sconto del 20%: utilizzabile al massimo due volte per ogni account, lo sconto non può superare la soglia dei 75€. Si tratta quindi di uno sconto massimo di 150€ a persona, e terminerà il 31 agosto 2022, alle 23:59.

Come potete vedere dalla pagina ufficiale, l’offerta è valida per un’innumerevole quantità di prodotti, a partire dai classici smartphone per arrivare agli aspirapolvere automatici, le cuffie auricolari bluetooth, gli smartwatch e i tablet.

Tutti gli acquisti che farete saranno pagabili anche tramite PayPal o carta di credito: sfruttando il servizio, potrete quindi avere un’ulteriore garanzia. A rendere il tutto ancora più di fiducia, ci pensa il fatto che i venditori che sono stati selezionati per questa offerta sono tutti professionali e con un alto numero di feedback positivi.

Vi ricordiamo che gli sconti sono partiti oggi, 18 agosto, e termineranno il 31 agosto, allo scoccare della mezzanotte (esattamente alle 23:59).