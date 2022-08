Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo: da oggi al cinema la nuova disavventura di Gru

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, nuovo capitolo della mitica saga Illumination, esce oggi in Italia in tutte le sale, dopo le speciali anteprime tenutesi l’8, il 9 e il 10 agosto in alcuni cinema: vi riproponiamo i trailer ufficiali della pellicola.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo racconta le origini della storia in cui il più grande supercattivo del mondo incontra per la prima volta i “Minions”, forma la truppa più spregevole del cinema e affronta la più inarrestabile forza criminale mai assemblata. Molto tempo prima di diventare il signore del male, Gru (Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia che trama per conquistare il mondo dal suo seminterrato. Ma non sta andando particolarmente bene. Quando Gru si imbatte nei Minion, fra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto – un nuovo Minion che sfoggia un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere – questa famiglia improbabile unisce le forze. Insieme, costruiscono la loro prima tana, progettano le loro prime armi e si impegnano per portare a termine le loro prime missioni. Quando il famigerato supergruppo di supercattivi, i Malefici 6, caccia il loro leader, il leggendario combattente di arti marziali Wild Knuckles, Gru, il loro fanboy più sfegatato, fa un colloquio per diventare il loro nuovo membro. I Malefici 6 all’inizio non restano impressionati dal minuscolo, aspirante cattivo, ma poi Gru li batte in astuzia (e li fa infuriare) e diventa improvvisamente l’ acerrimo nemico dei più cattivi del mondo. Con Gru in fuga, i Minion cercano di imparare l’arte del kung fu per salvarlo, e Gru scopre che anche i cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Caratterizzato da un’azione più spettacolare di ogni altro film nella storia di Illumination e ricco di quell’umorismo sovversivo che è la cifra del franchise, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è prodotto da Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud. Il film è diretto dal regista Kyle Balda, che torna a dirigere il franchise dopo “Cattivissimo me 3” e “Minions”, con Pierre Coffin, l’iconica voce dei Minions, e una fantastica colonna sonora anni ’70 per gentile concessione del leggendario produttore musicale Jack Antonoff, vincitore di un Grammy.

