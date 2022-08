Ero una popstar: trailer e foto del film Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del film Ero una popstar (I used to be famous), in uscita il prossimo 16 settembre: protagonista della pellicola, Ed Skrein.

Sinossi:

Vince (Ed Skrein) una volta era nella boyband più famosa, ma ora è solo e disperato. L’esibizione estemporanea con Stevie (Leo Long), un percussionista autistico con un incredibile senso del ritmo, innesca un’inaspettata amicizia. Insieme formano un legame unico attraverso il potere della musica.

