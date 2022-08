Enola Holmes 2: il teaser poster nasconde molte sorprese

Il nuovo teaser poster ufficiale di Enola Holmes 2 ci sfida a trovare tutti i segreti al suo interno: avete un occhio da veri detective? Il poster è pieno di personaggi e riferimenti, non espliciti: bisogna aguzzare l’occhio per scovarli tutti. Tra le varie cose, risultano interessanti i titoli e gli stralci dei giornali e delle locandine, che ci rivelano come Enola sia diventata famosa, anzi… famigerata.

Nel cast del film ritroviamo Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster e Helena Bonham Carter.

Questa è la sinossi del primo film:

Inghilterra, 1884. In un mondo che sta per trasformarsi, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) si sveglia nel giorno del suo sedicesimo compleanno scoprendo che la madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciando un’accozzaglia di regali ma nessun indizio apparente di dove sia andata né dei motivi del suo allontanamento. Dopo un’infanzia spensierata, Enola finisce improvvisamente sotto la tutela dei fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a mandarla in una scuola per signorine “come si deve”. Enola decide di ribellarsi e scappa di casa per andare a Londra in cerca della madre. Dopo essere stata coinvolta in un mistero su un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super investigatrice, superando in bravura il fratello mentre rivela un complotto che rischia di portare indietro le lancette della storia. Enola Holmes è un nuovo giallo avventura dinamico, tratto dalla celebre serie di libri di Nancy Springer e nel quale il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il suo più temibile rivale fino a quel momento: la sorella adolescente. Il gioco è cominciato.

Questa la sinossi ufficiale del secondo:

Come il famigerato fratello, Enola Holmes è ora una detective a contratto e il suo primo caso ufficiale è la ricerca di una bambina scomparsa in un pericoloso complotto che sfocia in un mistero… Per risolverlo avrà bisogno dell’aiuto di amici, tra cui lo stesso Sherlock.

