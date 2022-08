Abiti stretti: effetti inaspettati nocivi per la salute

Scegliamo bene cosa indossare, non portiamo vestiti troppo stretti. Il corpo altrimenti manderà dei segnali precisi, incappando in problematiche inimmaginabili.

18—Ago—2022 / 10:24 AM

Quando scegliamo i vestiti da indossare, meglio portare abiti comodi e non troppo stretti. Che si tratti di jeans, cinture, reggiseni o collant o altro ancora, non devono mai essere troppo attillati. La sensazione di stretto è soggettiva, ma di solito se si sente tale disagio meglio decidere seriamente di non indossare abiti stretti.

Ecco i segnali che il corpo può dare, in caso di vestiti troppo stretti:

segni di pressione sul corpo

segni rossi sulla pelle

intorpidimento o formicolio

irritazione cutanea

difficoltà di movimento

difficoltà a respirare

Se si soffre di patologie particolari, il portare abiti stretti può condurre a una serie di problematiche. Per esempio nel reflusso gastroesofageo, sindrome di Crohn e intestino irritabile, qualcosa di stretto come una cravatta non è consigliabile. Se soffriamo di reflusso acido, vestiti troppo stretti potrebbero peggiorare le cose.

Un altro problema è una sorta di intrappolamento ai nervi che conduce a una forma di meralgia parestesica. Se si indossano abiti troppo stretti, ecco i sintomi che si possono avere con tale patologia:

formicolio

intorpidimento

dolore laterale alla coscia

problemi femminili

Per le donne usare, per esempio, dei reggiseni troppo stretti potrebbe provocare cancro al seno, però servono veri e propri dati per dimostrare tale collegamento. Comunque sempre meglio scegliere un capo che veste bene e della taglia adatta.

Un reggiseno stretto può causare:

dolore al collo, al petto e alle spalle

sfregamento e irritazione

incide la pelle o punge

candida e altre infezioni

Un collegamento più stretto è riconducibile a un abbigliamento come leggings e calze, soprattutto se si suda molto. C’è maggiore possibilità di sviluppo della candida. In tal caso, meglio consultare uno specialista.