A Plague Tale: Requiem, nuovo trailer di gameplay per il gioco di Asobo Studio

A Plague Tale: Requiem torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay che illustra in maniera più approfondita alcune meccaniche di gioco. Vediamo il filmato.

A Plague Tale: Requiem è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay che illustra più nel dettaglio alcune meccaniche di gioco. Nel filmato della lunghezza di 5 minuti, vengono mostrate molte delle ambientazioni che faranno da sfondo alle nuove avventure di Hugo e Amicia, insieme a tantissime altre novità relative al gameplay.

In questo nuovo attesissimo sequel di Innocence, Amicia avrà a sua disposizione tantissime nuove abilità da sfruttare, inclusa l’alchimia per manipolare il fuoco e la possibilità sfruttare il terreno a suo vantaggio per sfuggire ai suoi nemici. Anche Hugo avrà a disposizione nuovi poteri: potrà infatti percepire i movimenti dei nemici durante le fasi stealth o controllare orde di ratti in determinate occasioni.

Leggiamo la descrizione ufficiale di A Plague Tale: Requiem:

Oltre il mare, un’isola chiama…

Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali.

Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo.

Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un’orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall’ombra o scatena l’inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni.

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022 per PC, PS5, Xbox Series S/X e Nintendo Switch via Cloud.